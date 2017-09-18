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18 Eylül 2017 10:44

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Kocaeli’de başladı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Kocaeli’de çalan ilk ders ziliyle başladı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Kocaeli’de başladı

18 Eylül 2017 10:44


2017-2018 eğitim-öğretim yılı, çalan ilk ders ziliyle Kocaeli’de başladı. Çalan ilk ders ziliyle okul bahçeleri çocuklar ve aileleriyle doldu taştı. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklar ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına gittiler. Sınıfta heyecanla ilk derslerine başlayan çocuklarla, dışarıda onların tenefüse çıkmalarını bekleyen ailelerinin heyecanı farklı değildi. Okula yeni başlayan 1. sınıflar hem okula başladıkları için hem de yeni arkadaş edinecekleri için heyecanlı olduklarını söylediler.




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