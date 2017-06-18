Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 14:34

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe’de başladı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü’nün (KOSDER) düzenlediği 2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3.

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe’de başladı

18 Haziran 2017 14:34

ayak yarışı, Kartepe Derbent yolunda başladı.


Kartepe yolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla organize edilen Derbent Tırmanma Yarışı, yağmur altında başladı. Tırmanma şampiyonasına katılan sporcular ve ApexMasters Drift pilotlarının da katıldığı yarışlara araç tutkunları büyük ilgi gösterdi. Derbent - Kartepe arasındaki 6 kilometrelik asfalt yolda 3 çıkış üzerinden 4 kategoride düzenlenen yarışlarda 33 pilot mücadele ediyor.


Sabah erken saatlerde antrenman turları ile başlayan yarışlar, akşam 17.30 sıralarında Çamçeşme restaurant önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!