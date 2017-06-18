2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe’de başladı

ayak yarışı, Kartepe Derbent yolunda başladı.

Kartepe yolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla organize edilen Derbent Tırmanma Yarışı, yağmur altında başladı. Tırmanma şampiyonasına katılan sporcular ve ApexMasters Drift pilotlarının da katıldığı yarışlara araç tutkunları büyük ilgi gösterdi. Derbent - Kartepe arasındaki 6 kilometrelik asfalt yolda 3 çıkış üzerinden 4 kategoride düzenlenen yarışlarda 33 pilot mücadele ediyor.

Sabah erken saatlerde antrenman turları ile başlayan yarışlar, akşam 17.30 sıralarında Çamçeşme restaurant önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.