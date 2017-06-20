2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası nefes kesti

yarışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkıları ile Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından 18 Haziran Pazar günü Kartepe Derbent’de Bayraktepe Yolu üzerinde yapıldı. Yoğun yağış altında gerçekleşen yarışlar, sporcuları zorlarken, motor sporları tutkunları için de heyecanlı anlara sahne oldu.

Yarışı, Kartepe Derbent’de Bayraktepe Yolu üzerinde yapıldı. Derbent Jandarma Karakolu karşısından Kartepe’ye çıkan 6 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Antalya ve İzmir illerinden 4 ayrı kategoride 33 sporcu mücadele etti. Pazar sabahı yüzünü gösteren şiddetli yağmur ve sis nedeniyle antrenman çıkışlarının aksaması üzerine 3 çıkış olarak açıklanan yarış 2 çıkış üzerinden gerçekleştirildi.

Kategori 1’de geçen yılın Türkiye Şampiyonu Bursalı sporcu Burak Başlık birinciliğe uzanırken, O’nu hemşehrisi Engin Apaydın izledi. İzmir’den Kaan Kara da üçüncü olarak Kategori 1’de podyumu oluşturan bir diğer isim oldu. Kategori 2’de Kocaeli’den Ferhat Tanrıbilir birinciliğini kazanmayı başarırken, Bursa’dan yarışa katılan Burak Akın bu kategoriyi ikinci sırada tamamladı. Kategori 2’de üçüncülüğü Ankaralı sporcu Çağlar Ünüvar elde etti. Kategori 3’de Antalyalı Okan Tanrıverdi Kartepe parkurundan birincilikle ayrılmayı başardı. Ankara’dan Refik Bozkurt ikinciliğin sahibi olurken, Bursalı Osman Uğur üçüncülüğün sahibi oldu.

GP Garage My Team’in takımlar birincisi olarak ödüllendirildiği yarışta, Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası pilotlarından Kemal Özhaseki, Mert Bilaloğlu ve Koray Atalık gösteri amaçlı sırada start aldılar ve izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Zorlu yarışların ardından sporcular ödüllerini Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in elinden aldı. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü yetkilileri de, her yıl olduğu gibi bu yılda organizasyon da desteğini esirgemeyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’ teşekkürlerini ilettiler.