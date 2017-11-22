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22 Kasım 2017 14:04

25 çocuk, yemin edip izci oldular

İzmit’te izcilik eğitimlerini tamamlayan 25 çocuk yemin ederek izci oldular.

25 çocuk, yemin edip izci oldular

22 Kasım 2017 14:04


İzmit’te izcilik eğitimini tamamlayarak izci unvanını almaya hak kazanan 25 çocuk, Kuruçeşme’de bulunan Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende yemin ettiler. Törene İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Yemin eden çocukların ailelerinin de yer aldığı yemin törenine konuşan Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesine büyük önem veriyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın çok iyi yetiştirilmesinde en büyük görev anne ve babalara düşüyor. İzmit Belediyesi olarak biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza bisiklet, basketbol topu dağıtıyoruz. Kurslar düzenliyoruz. Bunları da çocuklarımız daha donanımlı, bilgi olsunlar diye yapıyoruz” dedi.


Daha sonra konuşan İzci Lideri Muzaffer Gündüz, “İzmit Belediyesi, İzcilik için ne gerekiyorsa her türlü desteği veriyor. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımıza en güzel konuşmayı, yeri geldiği zaman susmayı, ağlaması gereken yerde ağlamayı, gülmesi gereken yerde gülmeyi hepsinden önce bayrağını, vatanını, insanları sevmeyi öğretiyoruz” şeklinde konuştu.




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