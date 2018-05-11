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11 Mayıs 2018 19:32

250 bin TL’lik motosiklet çalan 2 hırsız tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düz kontak yöntemi ile piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 6 yarış motorunu çalan 3 hırsızdan 2’si tutuklandı.

250 bin TL’lik motosiklet çalan 2 hırsız tutuklandı

11 Mayıs 2018 19:32


Olaylar, 4 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelmişti. İzmit’in çeşitli yerlerinde motosiklet hırsızlığı ihbarı gelmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti.


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları sonucunda şüpheliler K.A., (24) M.K.(21) ve F.B. (24) Sakarya’da gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki sorgularının ardından şüphelerden M.K ve F.B tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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