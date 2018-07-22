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22 Temmuz 2018 14:02

250 bin TL’lik vurgun yapan sahte nakliye çetesi çökertildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir boya firmasını nakliye vaadi ile 250 bin TL dolandıran sahte nakliye çetesi üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

250 bin TL’lik vurgun yapan sahte nakliye çetesi çökertildi

22 Temmuz 2018 14:02


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya firmasının yol boyası nakliyesi için 3 kişi internet üzerinden firma ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma neticesinde şahıslar 9 Temmuz’ta firmadan aldıkları yol boyalarını 31 PU 511 plakalı tıra yükleyerek, İzmir’e doğru yola çıktı. 15 Temmuz’a kadar yüklenen malın İzmir’de olması gerekirken, alıcı firma boyaların gelmediği söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 250 bin TL dolandırıldıklarını anlayan satıcı boya firması durumu polis ekiplerine bildirdi.



Tırın plakalarını değiştirdiler


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların sahte kimlik ve ehliyet kullandıkları tespit edildi. Boya firmasının güvenlik kameralarını ve şehir güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahısların tıra boyaları yükledikleri esnada 49 AH 696 plakalı otomobilin eskortluk yaptığını gördü. Daha sonra tır ve otomobilin E-5’te önlü arkalı seyrettikleri ve yol kenarında durdukları görüldü. Yol kenarında duran tırdan ve otomobilden inen şüpheliler, tırın 31 PU 511 plakasını 63 NU 245 ile değiştirerek yola devam etti.



Ekipler pusu attı


Tırın gerçek plakasını sisteme giren ekipler, tırı Kocaeli’ye girdiği andan itibaren takibe aldı. Tırın Gebze Gaziler Mahallesi’nde park halinde olduğu gören polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için pusu attı. Biraz zaman geçtikten sonra şüpheliler H.K. (40), S.Ç. (26) ve H.T. (30) 49 AH 696 plakalı otomobilden inerken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde ve tırda yapılan aramalarda çalınan boya malzemeleri bulunamadı.


Sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan H.K.’nın çetenin elebaşı olduğu ve 6 adet dolandırıcılık kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayda tırı kullanan kişinin ise S.Ç. olduğu tespit edildi. H.T. isimli şüphelinin ise 2 adet kaçakçılık suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri kayıp boyaları bulmak için çalışma başlattı.




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