251 hafızdan muhteşem 15 Temmuz koreografisi

İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimi esnasında şehit olan 251 kişi için, 81 ilden gelen 251 hafız muhteşem bir koreografi oluşturdu. Kırmızı zemin üzerine özel hazırlanan sahneye beyaz cübbeleri ile çıkan hafızlar, ilk olarak bedenleri ile ’Önce Vatan Dediler’ yazdı. Daha sonra Türkiye haritası yapan hafızlar, ay ve yıldıza büründü. Hafızlar gösterisine vatandaşlar ise cep telefonlarının ışıklarını açarak destek verdi. Alanı dolduran vatandaşlar tarafından çok beğenilen gösteri uzun süre alkışlandı.