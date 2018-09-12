26. Yeşil İhsaniye elma festivali başladı

Gölcük'te bu yıl 26.'sı düzenlenecek Yeşil İhsaniye Elma Festivali düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından 26.'sı düzenlenecek olan Yeşil İhsaniye Elma Festival Festivali için açılış toplantısı düzenlendi. İhsaniye'de iki elma üreticisinin bahçesinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve belediye yöneticileri, elma üreticileri ve basın mensupları katıldı. Bahçe içerisinde kahvaltı ile başlayan Festival, 16 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ellibeş, “Daha dün gibi hatırladığımız zaman üzerinden bir yıl geçmiş. Yine yeşil elma festivali tanıtımı için beraberiz. Her yıl festival için seviniyoruz. Ama zaman geçtiği için yaşlandığımıza üzülüyoruz. Allah her sene böyle güzel etkinlik için bit araya gelmemizi nasip etsin” dedi.

Festival kapsamında üreticilerden belediye tarafından satın alınacak 5 ton elma, Kocaeli'nin farklı bölgelerinde vatandaşlara dağıtılacak. 'En İyi Elma ve Armut' yarışmalarının yapılacağı festivalde 1.'ye kupa ve cumhuriyet altını, 2.'ye plaket ve yarım altın, 3.'ye ise plaket ve küçük altın verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm üreticiler, teşekkür belgesi ve tarım ilacı ile ödüllendirilecek.