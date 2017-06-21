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21 Haziran 2017 12:45

27. Geleneksel Kent Bayramlaşması pazar günü yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 27.

27. Geleneksel Kent Bayramlaşması pazar günü yapılacak

21 Haziran 2017 12:45

Geleneksel Kent Bayramlaşması, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 25 Haziran Pazar günü saat 14.00’da yapılacak.


Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin düzenleyeceği 27. geleneksel kent bayramlaşması, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Kocaelililer, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 14.00’da düzenlenecek Kent Bayramlaşmasında bir araya gelecek.


Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 25 Haziran Pazar günü saat 14.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Programda Büyükşehir tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Kocaeli Kent Konseyi, her kesimden katılımın sağlanması amacıyla Kent Bayramlaşması daveti için ziyaretlere başladı.




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