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06 Ağustos 2018 16:53

29 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Yavuz Moğul adlı genç, evinde ölü bulundu.

29 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

06 Ağustos 2018 16:53


Olay İzmit Yenişehir Mahallesi Bade Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele’de bir otomobil firmasında çalışan Yavuz Moğul, arkadaşları ile Kandıra’ya denize gittikten sonra evine döndü. Odasına giderek uyuyan Mogul’u sabah uyandırmak isteyen yengesi, gencin uyanmaması üzerine durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Moğul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Moğul’un cesedi, polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.


Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yavuz Moğul’un cenazesi, Yusufça Köy Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. Gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor sonucu netlik kazanacak.




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