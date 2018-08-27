Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 14:10

298 kişinin hayatını kurtardılar

Kocaeli İtfaiyesi cankurtaranları, bayram tatili boyunca Kocaeli sahillerinde yaklaşık 300 kişiyi kurtardılar.

298 kişinin hayatını kurtardılar

27 Ağustos 2018 14:10


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, Kurban Bayramı tatili süresince Kocaeli sahillerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Sahilde adeta kuş uçurtmayan cankurtaranlar bayramı kayıpsız bir şekilde geçirdiler. Tatilde Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), cankurtaranları 300’e yakın kişiyi hayata döndürdüler.


Bayram tatili boyunca KOSKEM, Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtardılar. Cankurtaranlar Karamürsel Altın Kemer Plajı’nda 4, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda 4, Cebeci Halk Plajı’nda 81, Kumcağız Halk Plajı’nda 152, Miço Koyu’nda 21, Seyrek Halk Plajı’nda 12, Bağırganlı Halk Plajı’nda 23 olmak üzere toplam 298 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı bin 655 kişiye ulaştı. Ayrıca ambulans birimince çeşitli yaralanmalardan dolayı 58 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.


Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Sahillerde Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç