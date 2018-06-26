3 gün önce doğan bebek beşiğinde öldü

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe A., gece emzirdiği 3 günlük bebeği Muhammet Ali A.’yı beşiğine yatırdıktan sonra uyumak için odasına gitti. Sabah uyanan anne, bebeğinin beşiğinin yanına gittiğinde Muhammet Ali’nin uyuduğunu gördü. Bir süre bebeğinin uyanmasını bekleyen anne, bebeğinin hiçbir tepki vermediğini fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Ali, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 günlük Muhammet Ali yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda otopsi incelemesi yapılan Muhammet Ali adlı bebek, Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muhammet Ali’nin ölüm sebebi otopsi sonuçlarının belirlenmesi ile tespit edilecek.