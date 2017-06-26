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26 Haziran 2017 17:07

3 gündür kayıp olan şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinden 3 gündür kayıp olan şahıs, komşularının daireden kötü kokular yükseldiği şikayetiyle polisi araması sonucu evinde ölü bulundu.

3 gündür kayıp olan şahıs evinde ölü bulundu

26 Haziran 2017 17:07


Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Bekir Boz (57) isimli şahıs, binadaki kokudan şüphelenen komşularının ihbarı üzerine evinde ölü olarak bulundu. Olay Kocaeli Karamürsel’de Selahattin bey caddesi üzerine bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bekir Boz’un dairesinden kötü kokular gelince bina sakinleri durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde Bekir Boz’un yerde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bekir B.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede uzun süre önce hayatını kaybettiği anlaşılan Bekir Boz’un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.




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