3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. Katında bulunan bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Ezgi Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. Katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süreyya Gül isimli vatandaşa ait, Suriyeli bir ailenin kiracı olarak yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlatırken, büyük panik yaşayan vatandaşlar, koşarak binadan dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasrın oluştuğu yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.