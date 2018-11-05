3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1754 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması ile büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, binada büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.