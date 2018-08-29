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29 Ağustos 2018 13:41

3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşen şahıs yaralandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde evinin balkonundan dengesini kaybederek 3.

3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşen şahıs yaralandı

29 Ağustos 2018 13:41

kattan aşağıya düşen vatandaş yaralandı.


Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 1135 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanın 3. katındaki evinin balkonunda oturan Osman A. (35), henüz dengesini kaybederek beton zemine düştü. 3. kattan düşerek yaralanan vatandaş, yaralandı.Osman A.’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay erine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra ola yerine intikal eden sağlık ekiplerince il müdahalesi olay yerinde yapılan Osman A., Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Osman A., tedavi altına alındı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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