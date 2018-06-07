3 mahalle aynı sofra etrafında buluştu

Gültepe Pazar yerinde kurulan masalarda birlikte iftar yapmanın heyecanını yaşayan vatandaşların sevincine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da ortak oldu. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı Başkan Doğan’ın ev sahipliğindeki iftara AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kocaeli il, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları da katıldı.

İftarda vatandaşlara seslenen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Biz, sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde haramı helali bilip, milletin kuruşunu ziyan etmeden yine millet için harcıyoruz. Böyle hareket etmesek bu güzel hizmetlerin hiç birini yapamazdık. Ülkemizin kıymetini bilelim. Bir ve beraber olmayı sündürelim. Bizler ne kadar birbirimize kenetlenirsek ülkemiz üzerine oynanan oyunları da boşa çıkartırız. Allah başımızdakilere güç kuvvet versin. Memleketimizi elimizden almak isteyenler, ülkemizin gelişmesini istemeyenler var. Avrupa, Amerika, teröristlere silah veriyorlar, ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. AK Parti’yi, Erdoğan’ı istemiyorlar. Onların inadına milletimiz, 24 Haziran’daki seçimde yine en doğru kararı verecektir. Biz, sizlere inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

İftarın ardından Başkan Doğan ve Milletvekili YAMAN, bölgedeki AK Parti seçim bürosunu ziyaret edip, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. İzmit Belediye Başkanı, vefat eden Gültepe sakinlerinden İbrahim Kazancı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.