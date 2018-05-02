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02 Mayıs 2018 23:23

3 otomobilin karıştığı kazada savrulan otomobil tren yoluna girdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan biri tren yoluna girdi.

3 otomobilin karıştığı kazada savrulan otomobil tren yoluna girdi

02 Mayıs 2018 23:23


Kaza 21.30 sıralarında İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 34 VG 1601 plakalı otomobil, Sakarya yönünde seyir halinde ilerlediği esnada, Marina otoparklar kısmından yola çıkan M.N.S. idaresindeki 34 EN 5888 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen K.O. idaresindeki 34 PF 8094 plakalı otomobil de iki araca çarptıktan sonra savrulup, korkuluklarını kırdığı tren yoluna girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan M.N.S.’yi ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan sürücüler olayın şokunu üzerinden atamazken, panik içerisinde olay yerine gelen sürücü yakınlarını da vatandaşlar sakinleştirdi.


Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.




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