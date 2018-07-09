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09 Temmuz 2018 20:15

3 yıl sonra cesedi bulunan elektrikçiyi öldüren 4 şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 yıldır kayıp olan ve Kocaeli Emniyeti bünyesinde kurulan özel ekip tarafından cesedi geçtiğimiz günlerde toprağa gömülü olarak bulunan iş adamının iş yerinde öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

3 yıl sonra cesedi bulunan elektrikçiyi öldüren 4 şahıs tutuklandı

09 Temmuz 2018 20:15


Olay, 19 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş adamı Erman Kızıltan akşam saatlerinde eşiyle konuştuktan sonra ortadan kayboldu. Nurseli Kızıltan’ın polis ekiplerine eşi için kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında Erman Kızıltan’ın aracı olaydan bir gün sonra Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayın ardından Erman Kızıltan’la son olarak görüşen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S isimli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, olayın araştırılması için 12 kişilik özel ekip kurdu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Erman Kızıltan’ın kaybolmasıyla ilgili detayları yeniden incelemeye başladı. Kızıltan’la son olarak görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişinin araç PTS kayıtları ve çevre iş yerlerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 4 şüphelinin kullandığı araçların Kızıltan’ın aracını belirli aralıklarla takip ettiklerini tespit eden ekipler, şahısları yeniden gözaltına almak için Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 Temmuz günü operasyon düzenledi. Kartepe ve İzmit ile İstanbul Ataşehir’de bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, çapraz sorguları sonucunda Kızıltan’ı öldürdüklerini ve Kartepe ilçesi Suadiye’de bir alana gömdüklerini itiraf ettiler. İtiraf üzerine yola çıkan ekipler, Suadiye’de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan’ın cesedine ulaştılar. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularında Erman Kızıltan’ın öldürülmesi olayını itiraf eden A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların 4’ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.




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