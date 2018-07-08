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08 Temmuz 2018 12:39

3 yıldır kayıp olan şahıs toprağa gömülü olarak bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 yıldır kayıp olan elektrikçinin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.

3 yıldır kayıp olan şahıs toprağa gömülü olarak bulundu

08 Temmuz 2018 12:39


İzmit’te 19 Mayıs 2015 tarihinde akşam saatlerinde eşiyle konuştuktan sonra Erman Kızıltan isimli kişi ortadan kayboldu. Eşinin kaybolduğunu belirten Nurseli Kızıltan, polis ekiplerine başvurdu. Kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Erman Kızıltan’ın aracı olaydan bir gün sonra Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Aracın bulunduğu yerde incelemelerini sıklaştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın bulunması için özel ekip kurdu. Ekipler tarafından sürdürülen incelemeler sonrasında Kızıltan’ın Kartepe ilçesi Suadiye mevkiinde ormanlık bir alanda gömülü olduğu tespit edildi. Kızıltan’ın toprağa gömülü cesedi ekipler tarafından çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili olarak gözaltıların olduğu ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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