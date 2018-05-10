30 bin TL için kiracısı olan baba ve 2 oğlunu vuran şahıs yakalandı

Olay, dün 18.30 sularında Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana gelmişti. İddialara göre kiracı Ahmet H. ile mal sahibi Coşkun Ç. arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyord. Kiracı Ahmet H. oğulları Muhammet ve Bayram H. ile mal sahibi Coşkun Ç.’nin büfesine gelerek bıçakla saldırmıştı. Dükkan sahibi Coşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan baba Ahmet H. ve oğlu Bayram H.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan dükkan sahibi Coşkun Ç.’yi yakalamak için Kocaeli Asayiş Şube ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucunda dün gece yarısı şüpheli Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik’te saklandığı evde suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Şüpheli Coşkun Ç., ifadesinde kiracıları olan baba ve oğullarından 30 bin TL alacaklı olduğu ve bunun için aralarında husumet bulunduğun söylediği öğrenildi.

Öte yandan olayın gerçekleştiği Coşkun Ç.’ye ait büfede bir adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli Kocaeli Adliye’sine sevk edildi.