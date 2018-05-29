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29 Mayıs 2018 13:48

300 lise öğrencisi bedenleriyle Türk bayrağı yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yahya kaptan Anadolu Teknik Lisesi’nin öğrencileri, mezuniyet kutlamaları kapsamında için okul bahçesinde bedenleriyle ’Atam İzindeyiz’ yazıp, Türk bayrağı oluşturdular.

300 lise öğrencisi bedenleriyle Türk bayrağı yaptı

29 Mayıs 2018 13:48


İzmit Yahya kaptan Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreni hazırlıkları kapsamında anlamlı bir etkinlik yaparak, bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdular. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte, siyah ve beyaz tişörtler giyen öğrenciler, okul bahçesinde 10. Yıl Marşı eşliğinde bedenleriyle ‘Atam İznindeyiz’ yazarak Türk bayrağı oluşturdular. Etkinliğin öğrencilere milli bilinci aşılayarak, mezuniyet coşkularını anlamlandırmak amacıyla yapıldığını belirten Müdür Yardımcısı Selman Çoban, emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.


Havadan da görüntülenen etkinlikte 10. Yıl Marşı eşliğinde bedenleriyle Türk bayrağı yapan 300 öğrenci, coşkulu şiirler okuyarak etkinliği sonlandırdı.




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