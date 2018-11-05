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350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 15 avcı diş uzunluğu 26 santimetre olan 350 kilogramlık domuz avladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 avcı diş uzunluğu 26 santimetre olan 350 kilogramlık domuz avladı. Avcılar yaşadıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı - Hacımazlı ormanlık mevki'inde yaşandı. Avlanmak için ava giden 15 Kaynarcalı avcı, karşılarına çıkan diş uzunluğu 26 santimetre olan 350 kilogramlık dev domuza ateş etmeye başladı. Açılan ateş ve av köpeklerinin de yardımıyla dev domuz yere yığıldı. Yaşanan olay sonrasında şaşkınlıklarını gizleyemeyen avcılar, 350 kiloluk dev domuzla hatıra fotoğrafı çekildi. Bölgede domuzların zaman zaman Adapazarı - Kaynarca yoluna indiğini ve birçok kazaya neden olduğunu belirten avcılar, böyle bir domuzu ilk defa gördüklerini dile getirdiler.

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