4 gündür kayıp olan adamın cesedi derede bulundu

Edinilen bilgilere göre 4 günden beri kayıp olan Cüneyt Recep Ürküt’ her yer de aranıyordu. Vatandaşlar Gölcük Şirinköy mahallesindeki Beyoğlu Deresi’nde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durum derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede ola yerine gelen ekipler golde hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Yapılan müdahalelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cesedin 4 gündür kayıp olan 39 yaşındaki Cüneyt Recep Ürküt’e ait olduğu belirlendi. Ürküt’ün cansız bedeni otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.