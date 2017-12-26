Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:40

4 ilçenin yolları yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde yol yenileme çalışması yapacak.

4 ilçenin yolları yenilenecek

26 Aralık 2017 10:40


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde konforlu ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezlerindeki yollar elden geçirilirken taşrada da bozulan yollarda iyileştirme uygulamaları yıl boyunca devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı önümüzdeki yıl da İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde asfalt yama ve serim çalışmalarını sürdürecek.


Asfalt uygulamaları kapsamında yapılacak olan çalışmada Büyükşehir Belediyesinin kendi üretimi olan idare malı malzeme kullanılacak. Dosya kapsamında 50 bin ton asfalt serim işi, 20 bin ton asfalt yama ve 15 bin ton pmt kullanılacak. Çalışmada 7 bin 500 metreküp kazı uygulaması da yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinin yeni yılda yolları yapacak olan firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 9 firma teklif verdi. En düşük teklifi 9 milyon 111 bin TL ile en yüksek teklif 12 milyon 987 bin TL olarak verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
  • Salı
    14°C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç