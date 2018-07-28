4 kişilik aile nefes kesen operasyonla sel suları arasından çıktı

Nefes kesen operasyonda, azgın sular arasında kalan aile, bota bindirilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.

Gebze Ballıkayalar Mesire Alanında dün akşam saatlerinde meydana gelen sel baskınında 24 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 6’sı helikopterle 16’sı da AFAD, UMKE, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarında son olarak kurtarılan 4 kişilik ailenin kurtarılma çalışmaları ise saniye saniye kaydedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kaydedilen anlarda 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışan ekipler, zodyak botu ipe bağlayarak azgın sulardan karşıya geçiyor. Sulardan kaçarken sığındıkları tepede mahsur kalan 4 kişilik aile, gelen bota alınarak nefes kesen bir operasyonla güvenli bölgeye ulaştırılıyor. Alanın sarp olması nedeniyle iniş yapamayan askeri helikopterin de aydınlatma da yardımcı olduğu kurtarma anlarında, aileyi karaya çıkaran ekipler birbirlerini kutluyor.

“Gezmeye gelmiştik”

Gezmek için geldikleri Ballıkayalar Mesire Alanı’nda sel sularından tepelere kaçarak kurtulduklarını ifade eden Ercan Parmaksız, "Derenin debisi çok aniden yükselince orda mahsur kaldık. Tepe ve dağlara çıktık ancak öyle kurtardık. 4 kişiydik, 2 çocuk vardı. Saat 6’da başladı, 5 saattir mahsur kaldık. AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi kurtardı sağ olsunlar. Bizi dağların arasından geçirdiler. Oradan da botla karşıya geçirdiler. Oradan da kurtardılar. Herhangi bir şeyimiz yok. Gezmeye gelmiştik" dedi.

Canlarını ortaya koyan ekiplere teşekkür

Aile bireylerinden baba Ercan Parmaksız, canlarını ortaya koyarak kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Eşi ve iki çocuğu ile sel sularından kurtarılan Ercan Parmaksız, ailesiyle birlikte aracına binerek evine doğru yola çıktı.