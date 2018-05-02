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02 Mayıs 2018 18:29

4 milyon 500 bin liralık kaçak oyuncağa polis baskını

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele’de Emtia Kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 4 milyon 500 bin TL değerinde 229 bin 193 kaçak oyuncağı ele geçirdi.

4 milyon 500 bin liralık kaçak oyuncağa polis baskını

02 Mayıs 2018 18:29

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Emtia Kaçakçılığına yönelik müşterek bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya 28 Nisan 2018 tarihinde operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde depodaki kolilerde istiflenmiş piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin olan 229 bin 193 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. Oyuncaklara emniyet tarafından el konuldu. Film sahnelerini aratmayan operasyon saniye saniye kaydedildi.


Olayla ilgili S.Ş ve M.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.




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