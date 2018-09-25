4 şehirde 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete, film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalandı

Kocaeli, Bolu, Bodrum ve İstanbul'da girdikleri elektronik cihaz mağazalarından ve evlerden yaklaşık 2 milyon değerinde araba ve elektronik cihaz çalan 12 kişilik çeteden 9'u düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 8 Temmuz tarihinde TEM otoyolu Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisindeki elektronik cihaz mağazasına giren şüpheliler, içeriden 50 bin TL değerinde cep telefonu ve çeşitli elektronik cihaz çaldı. Daha sonra 15 Temmuz'da Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir elektronik cihazının kapısını balyozlarla kırarak içeri giren şahıslar, mağazadan yaklaşık 650 bin TL değerinde cep telefonu çalarak olay yerinden kaçtı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir elektronik mağazasına giren aynı şahıslar, içeriden 600 bin TL değerinde cep telefonu ve çeşitli elektronik cihaz çaldı. 21 Eylül tarihinde daha önce 650 bin TL'lik vurgun yaptıkları Kocaeli'ye gelen hırsızlık zanlıları, İzmit'te bulunan bir elektronik cihaz mağazasından 550 bin TL değerinde elektronik cihazı çaldı. 4 mağazadan yaklaşık 2 milyon değerinde cihaz çalan çete, İstanbul'da 170 bin TL değerinde bir otomobil ve 4 aracın plakasını da çaldı.

Çete lideri ve 8 üye, film sahnelerini artamayan operasyonla yakalandı

Kocaeli'de yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili incelme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemeler sonrasında 5 ilde milyonlarca vurgun yapan 12 kişilik çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların İstanbul'un farklı ilçelerinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Film sahnesini aratmayan operasyonlarda 12 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen çete lideri M.K., R.Y., E.Y., Ö.O., M.K., M.F.T., E.T., M.T. ve F.T.'den; F.T. ve M.F.T. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şahıs ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer çete üyelerinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Soygun anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında lüks bir araçla mağazanın önüne gelen şahısların bir kısmı ellerindeki balyoz ve levyelerle koşarak mağazaya girerken, 1 kişi araçta, 1 kişi ise aracın yanında pompalı tüfekle bekliyor. Kar maske ve eldiven kullanarak tanınmalarını önleyen şahıslar, balyozlarla mağazanın kapısını kırarak içeri giriyor. Daha sonra içeriden çaldıkları cep telefonlarını çuvala dolduran şahıslar, arkalarında sürükleyerek geldikleri araca biniyor ve olay yerinden ayrılıyor. Daha sonra bir mağazanın önüne aynı araçla gelen şahıslar, levye ve balyozlarla mağazanın kapısını kırarak içeri giriyor ve çaldıkları elektronik cihazları, selelere doldurarak olay yerinden kaçıyor.

Çaldıkları cihazların paraları ile lüks araçlar satın aldılar

Öte yandan şahısların İstanbul'dan çaldıkları bir otomobil ele geçirilirken, şahısların mağazalardan çaldıkları yaklaşık 2 milyon TL'lik elektronik cihazı sattığı ve elde ettikleri paralar ile lüks araçlar satın aldığı öğrenildi.