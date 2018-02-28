40 bin TL değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yürüyüş Yolunda bulunan bir fotoğrafçı dükkanında 40 bin TL değerinde 4 fotoğraf makinesi, 2 fotoğraf makinesi objektifi, 1 fotoğraf makinesi bataryası, 1 şarj cihazı, 2 harici bellek ile 2 samuray kılıcı çalan 3 kişi Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı. Çalıntı malzemeleri başka bir fotoğraf dükkanına satmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınan H.H.K. (19), T.K. (16), ve E.E. (17) dün adliyeye sevk edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.