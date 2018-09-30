41 bin 625 yolcu taşıyan Akçaray, 2020 hedefine de bir yılda ulaştı

Akçaray, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2017 yılında deneme seferlerine başladı. 1 Ağustos'ta ücretli yolcu taşımacılığına başlayan tramvay hattı günde 120 sefer ve ortalama 14 bin yolcu kapasitesi ile çalışmaya başladı. Yolcu sayısını her geçen gün artıran Akçaray, şimdi günde ortalama 274 sefer yapıyor. Ortalama yolcu sayısını 35 binin üzerine çıkartan Akçaray, geçtiğimiz Perşembe günü 41 bin 625 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Akçaray yaklaşık 14 aylık sefer sürecinde 10 milyon 136 bin 561 kişi taşıdı.

41 bin günlük yolcu taşıma kapasitesini aşan Akçaray'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş'nin yeni hedefi 50 bin. Ulaşım Park A.Ş Genel Müdürü Yasin Özlü, yeni yapılacak olan SEKA Park-Plajyolu hattının devreye girmesi, Yenişehir-Şehir hastanesi hattının yapılmasının ardından günlük yolcu sayısı 100 bin olarak hedeflediklerini kaydetti. Yolcu sayısının artması ve ilk başladığın 15 dakikada bir sefer yapan Akçaray'ın seferlerinin yoğunluğa göre 5 dakikaya kadar iniyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş Genel Müdürü Yasin Özlü yaptığı açıklamada, “SEKA Park-Plajyolu arasında yeni etap yapılmaya başlandı. Ocak ayına kadar tamamlanıp devreye girmesi beklenen 2,4 kilometrelik etabın ardından Şehir Hastanesi ve Stadyum bölgesine yapılacak hattın çalışmaları başlayacak. Hatların uzaması nedeniyle 12 olan araç sayımıza yeni araçlar da ekleyeceğiz. Tüm Kocaeli Halkına teşekkür ediyorum” dedi.