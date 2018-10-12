41 Burada AVM'den müşterilerine büyük sürpriz

Kocaeli'de hizmet veren, 41 Burda AVM, başlattığı kampanya ile şanslı bir müşterisine “Skoda Kodiaq” hediye edecek.

Kocaelili vatandaşlara birçok yeniliği kazandıran 41 Burda AVM, yeni bir kampanya ile gündeme geldi. Kampanya kapsamında 12 Ekim - 30 Ocak tarihleri arasında, 41 Burda AVM'de yaptığı alışverişlerden toplamda 150 TL alışveriş fişi biriktiren ve çekilişi kazanan bir şanslı kişiye “Skoda Kodiaq” hediye edilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların toplamda 150 TL'yi bulan alışveriş fişleri ile kayıt noktasına gelerek kayıt yaptırması gerekiyor.