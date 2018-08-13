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13 Ağustos 2018 10:41

41 Burda AVM’den hayallerinize ulaştıracak kampanya

21 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında 41 Burda AVM içerisindeki mağazalardan 250 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler, araç ve tatil kampanyası için bir çekiliş hakkı kazanıyor.

41 Burda AVM’den hayallerinize ulaştıracak kampanya

13 Ağustos 2018 10:41


41 Burda AVM mağazalarından yapılan her 250 liralık alışveriş 1 çekiliş hakkı kazandıracak. 21 Mayıs - 15 Ağustos kampanya tarihleri arasında Kocaeli ilinde bulunan 41 Burda AVM içerisindeki mağazalardan 250 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler; Peugot 3008 marka araç ve Phuket tatili için bir çekiliş hakkı kazanıyor.. Alışveriş yaptıkları fiş/fatura ile birlikte kampanya katılım noktalarına giden bireysel müşterilere üzerinde çekilişe katılım no, ad, soyadı, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecek. Talihliler; 1 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da 41 Burda AVM ortak alanında gerçekleşecek olan çekilişle belirlenecek. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte; 1 kişi 187 bin 200 TL değerindeki 2018 model Peugot 3008, ve 3 kişi ise 7 bin 800 TL değerindeki Phuket Seyahati ikramiyesi kazanacak. İkramiye kazanacak talihliler 5 Eylül Çarşamba günü Özgür Kocaeli Gazetesi’nden ilan edilecek.


41 Burda AVM içerisindeki bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan alışverişler, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, şans ve tarih oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alışverişleri ile AVM içerisinde bulunan mağazaların internet sitelerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahil olmayacak. Bireysel katılımcılara yönelik olan kampanyaya katılımda; slip/fiş/fatura üzerindeki isim bilgisiyle kayıt yapan isim bilgisi aynı kişi olacak.




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