41 Burda AVM’den hayallerinize ulaştıracak kampanya

41 Burda AVM mağazalarından yapılan her 250 liralık alışveriş 1 çekiliş hakkı kazandıracak. 21 Mayıs - 15 Ağustos kampanya tarihleri arasında Kocaeli ilinde bulunan 41 Burda AVM içerisindeki mağazalardan 250 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler; Peugot 3008 marka araç ve Phuket tatili için bir çekiliş hakkı kazanıyor.. Alışveriş yaptıkları fiş/fatura ile birlikte kampanya katılım noktalarına giden bireysel müşterilere üzerinde çekilişe katılım no, ad, soyadı, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecek. Talihliler; 1 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da 41 Burda AVM ortak alanında gerçekleşecek olan çekilişle belirlenecek. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte; 1 kişi 187 bin 200 TL değerindeki 2018 model Peugot 3008, ve 3 kişi ise 7 bin 800 TL değerindeki Phuket Seyahati ikramiyesi kazanacak. İkramiye kazanacak talihliler 5 Eylül Çarşamba günü Özgür Kocaeli Gazetesi’nden ilan edilecek.

41 Burda AVM içerisindeki bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan alışverişler, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, şans ve tarih oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alışverişleri ile AVM içerisinde bulunan mağazaların internet sitelerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahil olmayacak. Bireysel katılımcılara yönelik olan kampanyaya katılımda; slip/fiş/fatura üzerindeki isim bilgisiyle kayıt yapan isim bilgisi aynı kişi olacak.