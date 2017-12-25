41 kart ihtiyaçlılara derman oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla 41 derde derman oldu. Çalışmalar kapsamında sağlık kontrolleri, süt içme alışkanlığının kazandırılması için 18 bin 607 anneye 41 kart verildi. İhtiyaç sahibi 11 bin 802 kişiye giyim alışverişlerini yapabilmeleri için “Giyim Tanımlı 41 kart” 139 bin 129 aileye ise “Gıda 41 Kart’ temin edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekonomik durumları itibariyle sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik gıda tanımlı 41 Kart projesi ile de hizmet sundu. Vatandaşların gıda tanımlı 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden 2017 yılında 16 bin 302 aile yararlandı. Vatandaşlar böylece gıda ihtiyaçlarını karşılayarak bir nebze de olsa evlerine mutlu döndü.

Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıda da kullanılan “41 Kart“ uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile 2014 yılında giyim yardımları sisteme dahil edilmişti. Vatandaşlar “Giyim Tanımlı 41 Kart” ile banka ile anlaşmalı istedikleri mağazadan giyim alışverişlerini yapabilme imkanı buldu. Bu doğrultuda 2017 yılında Giyim 41 Kart’tan 11 bin 538 kişi faydalandı.

Anne adaylarının hamilelik veya emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik süt içme ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak için süt tanımlı 41 Kart’tan ise 18 bin 607 anneye ulaşıldı. Doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlanan örnek çalışma ile anneler anlaşmalı marketlerden sütlerini alabildi.