42 Evlerdeki eski yaya köprüsü yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin D-100 Karayolu 42 Evler mevkiinde inşa ettiği yeni ve modern yaya köprüsünün yanındaki eski köprü yıkılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu'nun 42 Evler mevkiinde yeni ve modern bir yaya köprüsü inşa etti. Köprünün yanında yer alan eski yaya köprüsünün de yıkımı devam ediyor. Eski köprünün yıkım çalışmasının tamamlanmasının ardından D-100 Karayolu'na bakan orta merdivenin yapımına başlanacak. Yeni yaya köprüsü Kurban Bayramı'nda kullanıma açılmıştı. Her iki yakasında da merdiven bulunan köprüde kenarlarda ve ortada olmak üzere üç asansör hizmet veriyor.

Toplam uzunluğu 88,5 metre olan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde inşa edildi. Köprünün her iki ayağında ve ortasında asansör yer alıyor. İş kapsamında 255 ton çelik malzeme kullanılırken temel için 540 metre fore kazık 400 metreküp beton ve 45 ton da inşaat demiri uygulandı.