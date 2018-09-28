İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

42 Evlerdeki eski yaya köprüsü yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100 Karayolu 42 Evler mevkiinde inşa ettiği yeni ve modern yaya köprüsünün yanındaki eski köprü yıkılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin D-100 Karayolu 42 Evler mevkiinde inşa ettiği yeni ve modern yaya köprüsünün yanındaki eski köprü yıkılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu'nun 42 Evler mevkiinde yeni ve modern bir yaya köprüsü inşa etti. Köprünün yanında yer alan eski yaya köprüsünün de yıkımı devam ediyor. Eski köprünün yıkım çalışmasının tamamlanmasının ardından D-100 Karayolu'na bakan orta merdivenin yapımına başlanacak. Yeni yaya köprüsü Kurban Bayramı'nda kullanıma açılmıştı. Her iki yakasında da merdiven bulunan köprüde kenarlarda ve ortada olmak üzere üç asansör hizmet veriyor.


Toplam uzunluğu 88,5 metre olan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde inşa edildi. Köprünün her iki ayağında ve ortasında asansör yer alıyor. İş kapsamında 255 ton çelik malzeme kullanılırken temel için 540 metre fore kazık 400 metreküp beton ve 45 ton da inşaat demiri uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.