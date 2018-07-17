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17 Temmuz 2018 13:16

42 Evler’e yeni üst geçit yapılıyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit 42 Evler’deki, eski betonarme üst geçittin yerine yeni çelik üst geçit yapılıyor.

42 Evler’e yeni üst geçit yapılıyor

17 Temmuz 2018 13:16


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra eskiyen üst geçitleri yıkıp, yenilerini yaparak kenti daha modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi 42 Evler’deki tren hattı üzerinden geçen eski betonarme üst geçit yıkılarak, yerine yenisi yapılacak. Çelik imalatından inşa edilecek olan yeni üst geçit yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak.


Proje kapsamında çelik üst geçit için 540 metre boyunda, 60 cm’lik fore kazık imalatı ve aydınlatma işleri yapıldı. Yeni üst geçit 90 metre uzunluğunda ve 3 buçuk metre genişliğinde olacak olan üst geçitte toplam 255 ton çelik imalatı yapılacak. Üst geçittin yapımı tamamlandıktan sonra eski betonarme üst geçit yıkılacak.


Yapımına devam edilen üst geçittin Real tarafında, orta kısmında ve Salim Dervişoğlu caddesi tarafında olmak üzere, toplamda 3 adet asansör bulunacak. Modern görüntüsü ile bölgenin çehresini değiştirecek üst geçittin tamamlanmasından sonra çevre düzenlemesi yapılacak.




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