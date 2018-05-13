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13 Mayıs 2018 14:42

42 yaşındaki polis memuru kalbine yenildi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Murat Avsever, son yolculuğuna İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle uğurlandı.

42 yaşındaki polis memuru kalbine yenildi

13 Mayıs 2018 14:42


Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde görevli polis memuru Murat Avsever, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 42 yaşında hayatını kaybeden Avsever için Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vefat eden polis memurunun ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Avsever’in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, dua edilmesi ve helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybeden trafik polisi Avsever’in eşi Ebru Avsever, tören sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Avsever’in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Uşak’ın Sivaslı ilçesine gönderildi.




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