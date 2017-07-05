44. Kiraz Festivalinde Mustafa Ceceli sahne alacak

Altın Kiraz Festivali 3 gün boyunca Körfez’e renk katacak.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 44. Altın Kiraz Festivali için Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik sahilinde bulunan 1453 Cafe’de basın toplantısı gerçekleştirdi. Geniş katılımın sağlandığı toplantıda festivalle ilgili bilgiler aktaran Başkan Baran, bu yıl 5 ayrı ülkeden 250 kişilik folklor ekibinin de ağırlanacağını belirtti.

Başkan Baran, 3 gün sürecek olan festivale tüm Kocaeli halkını davet ettiklerini belirterek, “Festivalimiz, 7 Temmuz 2017 Cuma günü saat 19.00’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ağadere Caddesi’ni takiben gerçekleştirilecek olan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kadar devam edecek. Kortejin sonunda ise Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera saat 21.00’de hayranlarıyla buluşacak” dedi.

Festival ile ilgili detayları aktaran Başkan Baran, “Yarımca Sahili’nde düzenlenen uçurma şenliğinin ardından Alparslan Türkeş Stadyumu’nda saat 20.00’da Belediye’ye ait Halk Oyunları ekibi yapacağı gösteri ile Körfezlilere keyifli dakikalar yaşatacak. 5 farklı ülkeden 250 kişilik halk oyunu ekibini misafir edeceğiz. Halk Oyunları ekibinin gösteriyi bitirmesiyle saat 22.00’da sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli sahne alarak, Körfezlilere konser verecek. Ceceli en sevilen şarkılarını Körfezliler için seslendirecek” açıklamalarını yaptı.

Yağlı güreşlerin önemine dikkat çeken Başkan Baran, “Yağlı güreşlerimize müstesna isimler katılıyor. İki sene üst üste başpehlivan olan Recep Kara gibi önemli güreşçiler katılacak. Bizler Körfez için ‘Sporun Başkenti’ sloganı ile çıktığımızda bu sloganın çok iddialı olduğu söylendi. Ama biz bunun üstesinden geldik ve altını da doldurduk. Şimdi yavaş yavaş ilçemize gelen madalyalar ile ne kadar doğru adım attığımızı görüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Baran yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaparak, “39 aydır göreve geldiğimizden bu yana sporla ilgili çalışmalarımızda güzel adımlar attık. Ekibimize de bu konuda teşekkür ediyorum. 3 bin 500 evladımıza 15 farklı branşta eğitim desteği veriyoruz. 8 dönümlük alanda büyük bir spor merkezi projemiz var. Geçtiğimiz Pazar günü bakanlıkla görüştük, Spor Toto’nun da bizlere bir desteği olacak. Şimdiden 44. Altın Kiraz Festivalimiz hayırlı olsun” dedi.

44. Altın Kiraz Festivali kapsamında önemli bir gelenek daha yaşatılacak. Yağmur Duası olarak da adlandırılan ve unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, 8 Temmuz Cumartesi günü Yayla Türbesi alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Beştepe Millet Camii İmamı Mehmet Bilir Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak. Kılınacak öğle namazı sonrasında hocalar tarafından yağmur duası yaptırılacak. Programda ayrıca katılanlara etli pilav ikramında bulunulacak.