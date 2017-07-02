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02 Temmuz 2017 10:32

45 okul daha ‘’Potasız Kalmayacak’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların bahçesini basketbol sahalarıyla renklendiriyor.

45 okul daha ‘’Potasız Kalmayacak’’

02 Temmuz 2017 10:32


Eğitime katkı amacıyla 2004 yılından bu yana “Potasız Okul Kalmasın” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara basketbol ve voleybol sporlarının yapılabildiği sahalar yapıyor. Sahalar, asfalt üzeri akrilik boya kaplı olarak uygulanıyor.


Bugüne kadar 325 açık basketbol ve voleybol sahasını okullara kazandıran Büyükşehir Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu yıl içinde 45 okula da basketbol ve voleybol sahası kazandıracak.


Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, sahaları standart ölçülerinde düzenliyor.




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