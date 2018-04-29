46 yıllık İsmetpaşa’ya buruk veda

Lig 3 Grup’ta mücadele veren Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecik’e 2-1 yenilmesinin ardından 46 yıldır maçlarını oynadığı İsmetpaşa Stadı’na buruk veda etti. Maç sonrasında sahaya inen yeşil-siyahlı taraftarla koltuk ve çimleri söktü.

Lig 3. Grup’ta mücadele veren Kocaelispor 5 Kasım 1972’de Ankara Demirspor maçı ile kullanıma açılan İsmetpaşa Stadyumu’na Büyükçekmece Tepecik maçı ile veda etti. 90 dakika boyunca kıran kırana geçen mücadelede Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecik’e 2-1 mağlup oldu. 46 yılda birçok anının paylaşıldığı, hüznün ve mutluluğun bir arada yaşandığı İsmetpaşa Stadı’na yeşil-siyahlı taraftarlar takımlarına vefalarını göstererek tribünleri doldurdu. Maç öncesinde genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes yeşil-siyah formalarını giyerek son kez İsmetpaşa Stadı’na geldi.

Maç boyu takımlarında desteklerini esirgemeyen yeşil-siyahlı taraftarlar maç bitiminde sahaya indi. İsmetpaşa Stadı’nın koltuk ve çimlerini söken taraftarlar hüzün dolu anlar yaşadı. Maçtan sonra futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar statta hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocaelispor’a alt liglerde birçok şampiyonluk, 1. Lig’de Türkiye Kupası kazandıran ve Avrupa kupalarında başarılı maçlarda ev sahipliği yapan stat artık yıkılacağı günü bekliyor.

“Stadımızı yıkabilirler ama anılarımızı asla”

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, “Her şeyden önce burası bizim için bir stat değil ruhtur. Ben bu stada gelmeye 6 yaşında başladım. Burada büyülendim, yaşadım her şeyi burada öğrendim. Yeşil-siyah heyecanını ilk burada tattım. O yüzden 20 yılda 50 yılda geçse, değil 30 bin kişilik 130 bin kişilik statta olsa, bizim ne İsmetpaşa’yı ne de bu ruhu unutmamız mümkün değil. Bu statta inanılmaz anlara tanık olduk. Bu statta ağladık bu statta güldük, bu statta gözyaşı döktük. Bu stattan bu şehre öyle bir enerji dağıldı ki bence bu enerji bu şehri ayakta tuttu. O yüzden burayı sadece bir fiziki yapı bir stat olarak tanımlayamayız. Ben inanıyorum ki uzun yıllar bu yoldan geçerken kafamı çevirip bakamayacağım. Bu stat Kocaelispor taraftarı için çok önemli. Bizim için tarif edilemez bir anlamı var Kocaelispor Stadı’nın. Kocaelispor taraftarı bu ülkedeki en tutkulu taraftar gruplarından bir tanesi. Özellikle endüstriyel futbol dediğimiz yer de armasından vazgeçmemiz, renklerini satmamış bir kulüp Kocaelispor. Amatörde bile bu statta defalarca 25 bin kişi ile top oynadık. O yüzden biz bu stada çok şey borçluyuz. Asla unutmayacağız. Stadımızı yıkabilirler ama anılarımızı asla” dedi.

“Biz doğruları yaptığımız sürece bu taraftar grubu bu tutku bizi ait olduğumuz yere götürecektir”

Kocaelispor’un 2014 yılında amatör lige düştüğünü söyleye Başkan Yavuz, “O zaman 110 Milyon liralık borcumuz vardı. 4 senelik zaman diliminde gerçekten çok yol aldık. Şu an kamu kurumlarına borcu olmayan bir kulübüz. Takım olarak 30 milyon lira borcumuz kaldı. Bu borcu da 2018’in sonuna kadar bitireceğimizi düşünüyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi alt yapısından oyuncu yetiştirebilen, kurumsal olarak borçlanmayan bir Kocaelispor’u bu taraftar grubumuz ait olduğu yere mutlaka götürecektir. Herkes Kocaelispor’u Süper Lig’de görmek istiyor.Bizim derdimiz sadece Süper Lig değil. Bizim derdimiz bu kulübün o kötü günleri bir daha yaşamayacak şekilde yapılanması. Biz doğruları yaptığımız sürece bu taraftar grubu bu tutku bizi ait olduğumuz yere götürecektir” ifadelerin kullandı.

Bal: “Bu stat yıkılsa dahi, buraya her baktığımızda bu stadı göreceğiz”

İsmetpaşa Stadı’na hüzünlü veda eden Kocaelispor taraftarı Erdinç Bal, “Ortalama 15 yıldır bu tribünlerdeyiz. Hafta içi olan maçlarda okuldan kaçıp stada geliyorduk. İzmit’ten buraya yürüdüğümü biliyorum. Bu statta çok büyük bir mazimiz var. Bu stat yıkılsa dahi, buraya her baktığımızda bu stadı göreceğiz. Gökdelen dikseler bile bu değişmez. Ben de stattan hatıra olsun diye bir koltuk aldım. Manevi değeri çok yüksek benim için” dedi.

Çetin: "İsmetpaşa’yı özleyeceğiz"

Stattan koltuk ve çim alan Hakan Çetin ise, “Kazansak daha iyi olacaktı ama özleyeceğiz İsmetpaşa’yı Çünkü burada güzel günlerimiz geçti. Bugün bir tuhaftı. Mağlubiyetle bitti. Çimeni arkadaşlar hediye etti koltukları da ben söktüm" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor 2018/2019 sezonunda İzmit Alikahya’da yeni yapılan 33 bin kişilik stadında maçlarını oynayacak.