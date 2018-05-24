4’üncü Avrupa Ekonomi Kongresi, Kartepe’de yapılacak

Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve WSB Universitesi işbirliğinde Polonya’da düzenlenen dünya ekonomisi ve ekonomik büyüme gibi konuları ele alan 3’üncü Avrupa Ekonomi Kongresi, başarılı bir şekilde tamamlandı. 20 farklı ülkeden 45 tane bildirinin kabul edildiği kongrede, dünyanın farklı ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler akademik birikimlerini paylaştı.

Türkiye’den Kartepe Belediyesi ve KOÜ adına katılan heyet, Belediye Başkanı Üzülmez’in selamlarını ileterek sunumlarını yaptı. WSB üniversitesi yetkilileri ve akademisyenler, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez Polonya’da düzenlenen 3’üncü Avrupa Ekonomi Kongresine verdiği destek için teşekkür etti.

Bu yıl da 4’üncü Avrupa Ekonomi Kongresi Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde farklı ülkelerden gelecek pek çok akademisyenin katılımıyla Kartepe’de gerçekleştirilecek.