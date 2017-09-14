5. Paşa Yağlı Güreşleri Cumartesi günü başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri, 16 Eylül Cumartesi günü Doğu Kışla Er Meydanında yapılacak. Mehmet Ali Paşa’da bulunan Doğu Kışla Gençlik Parkı karşısında özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşlerinin bir bakıma Kırkpınar’ın rövanşı olacağı kaydedildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi beklenen güreşlerle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile birlikte İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Cemil Kanpara, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kırkpınar Başpehlivanlarından Türkiye Şampiyonu Başpehlivan Faruk Akkoyun, Eski Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş, eski pehlivanlardan Şener Sar, Rıdvan Kara, İzmit Belediyesispor Güreş sporcuları katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “5. Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşlerimizi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ata sporumuz yağlı güreşlerin hem görsel keyfini yaşamak hem gençlerimizin bu geleneksel sporu yapmaları ve yarınlara taşımasını sağlamak gayesindeyiz. İzmit Belediyesi olarak sporda bir çok alanda faaliyet gösteriyoruz. Kocaeli’nde tek takım olan ve 1. Ligde ki bayan basketbol takımımız, futbol okulumuz, yüzme okulumuz, jimnastik, satranç, bisiklet gibi alanlarda da faaliyetlerimiz sürüyor. Hem gençlerimizi hem halkımızı spora teşvik ediyoruz. Hükümetimiz bir taraftan, biz bir taraftan bu çalışmaları yapıyoruz. Altın Kemer Paşa Yağlı güreşlerinin bizim için ayrı bir anlamı var. Özellikle Paşa bölgemizde olması ve bu bölgeden özellikle çok daha fazla sporcu olması nedeniyle ayrı bir heyecanı var” dedi.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı olarak hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Başkan Doğan, “Özellikle Güreş Takımımızın yöneticilerine de elde ettikleri başarılar için teşekkür ediyorum. Şimdi 1. Lige çıkma hakkını da elde ettik. Onay gelirse takımımız Kocaeli’mizi, İzmit’imizi 1. Ligde temsil edecek. Evlatlarımızdan Türkiye ve dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Hedefimiz büyük, hedefimiz atalarımızın geldikleri yerler, dünya şampiyonluklarıdır. Ülkemizin bayrağını göndere çekmek, İstiklal Marşı’nı orada dinletmektir. Yağlı güreşlerimizin de bu anlamda ki çalışmalara destek olmasını diliyoruz. Faruk kardeşimizin hemşehrimiz, biz de yeri ayrıdır. Tüm halkımızı 7’den 77’ye paşa yağlı güreşlerimize bekliyoruz. Bu sene her tarafı kapalı bir tribünümüz olacak. Her geçen yıl katılım sayısı artıyor. Katılacak tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Geleneksel 5. Paşa Yağlı Güreşlerimiz hem şehrimize hem de Türk sporuna hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kırkpınar Başpehlivanlarından Türkiye Şampiyonu Başpehlivan Faruk Akkoyun, “Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra ata sporuna sahip çıktı. Burada Kırkpınar ayarında, Kırkpınar’ın rövanşı diyebileceğimiz güreşler oluyor. Bu sene çok güzel güreşçiler olacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Altın Kemeri almak ve İzmit’te kalmasını istiyorum. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a spora ve sporcuya vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum” dedi.