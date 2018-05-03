5. Uluslararası Hıdırellez Bayramı kutlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Uluslararası Hıdırellez Bayramı 05-06 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Makedonya folklor ekiplerinin de katılacağı Hıdırellez Bayramı’nda Balkan Türküleri söylenecek.

05-06 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Hıdırellez Bayramı’nın 1. gününde bakır gömme, koyun sağma ve yoğurt mayalama ritüelleri Sekapark Kültür Alanı’nda bulunan Balkan Kültür Evi’nde yapılacak. Akşam saat 18.00’de Karatepe Köyü’nde halk oyunları gösterileri yapılacak ve akşam yemeği yenilecek.

Hıdırellez Bayramı’nın 2. gününde sabah 06.30’da Seka Kültür alanında kapılara söğüt dalı asma ritüeli yapılacak. Karatepe Köyü’nde kurban kesme ve çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişimi yapılacak. Akşam 17.00’de Sekapark Kültür Alanı’nda bulunan Balkan Kültür Evi’nde bir gün önceden gömülmüş bakır kazan çıkarılacak. Balkan Kültür Evi bahçesinde, akşam yemeği, folklor gösterileri ve yöresel konserle Hıdırellez Bayramı renkli görüntülerle son bulacak.