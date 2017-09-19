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19 Eylül 2017 14:33

5 yaşındaki çocuğu boğazının kesilmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yol kenarında boğazında kesik ve vücudunda darp izleriyle bulunan 5 yaşındaki çocukla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

5 yaşındaki çocuğu boğazının kesilmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

19 Eylül 2017 14:33


Kartepe Maşukiye’de dün meydana gelen olayda 5 yaşındaki A.K., yoldan geçen vatandaşlar tarafından boynu kesik ve vücudunda morluklar oluşmuş halde bulunmuştu. Vatandaşlar durumu önce baba Zeynel K.’ye daha sona ise 112 Acil Sağlık ekiplerine ve küçük çocuğun ailesine haber verdiler. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa alınan baygın haldeki çocuk, ambulansla Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. İlk olarak boynundaki derin kesiği dikilen A.K., daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uyutulduğu öğrenilen çocuğun vücudundaki kesik ve darp izlerinin incelenmesinin ardından ise polis ekiplerince inceleme başlatıldı.


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrasında olayla ilgili olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve 5 yaşındaki Keskingöz’ün akrabası olduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..




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