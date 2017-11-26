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26 Kasım 2017 20:44

50 bin TL’lik hırsızlığın zanlıları tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde girdikleri evlerden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

50 bin TL’lik hırsızlığın zanlıları tutuklandı

26 Kasım 2017 20:44


Edinilen bilgilere göre, İzmit’te 3, Gölcük’te 2 ayrı eve balkon kapılarından girip 50 bin TL değerinde ziynet ve para çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarından şahısların K.K. (21) ve Y.E.K. (23) olduklarını tespit etti. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinde kimlikleri tespit edilen şahıslar takibe alındı. Yapılan operasyon sonucu şahıslar İstanbul’un Maltepe ilçesinde hırsızlıkta kullandıkları kiralık araçla birlikte yakalandı.


Öte yandan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden K.K.’nın çeşitli suçlardan 33, Y.E.K.’nin ise 4 kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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