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6. Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı

Kocaeli’de bu yıl 6.

Kocaeli'de bu yıl 6.'sı düzenlenen Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 600 güreşçinin kıyasıya mücadelesi nefes kesen müsabakalara sahne oldu.


İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı. İzmit Yeni Mahalle Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde 65'i başpehlivan olmak üzere toplam 600 güreşçi mücadele etti. Sabah saatlerinde başlayan güreşlerin açılış töreninde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Türkiye Güreş Federasyonu yöneticileri, sporcular ve yüzlerce seyirci, katıldı.



600 güreşçi Er Meydanı'na çıktı


Açılışın ardından 65 başpehlivan, 600 güreş sporcusu altın kemer için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği güreşler nefes kesen mücadelelere sahne oldu.



"Ata yadigarlarını her anlamda koruyan belediyeyiz"


6. Altın Kemer Yağlı Güreşleri hakkında bilgi veren ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye genelinden gelen pehlivanları Kocaeli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Güreş mücadelemizin 6.'sını bugün gerçekleştiriyoruz. Ata yadigarlarını her anlamda koruyan, yarına taşıyan bir belediyeyiz. Sportif alanda da yağlı güreşler bizim ata sporumuz. Bunun için ata sporunu önde tutuyoruz. Bizim şu anki serbest takımımız Süper Lig'de. 6. yıl önce şehrimizde ilk defa yağlı güreş yarışlarını düzenledik. Kırkpınar'ın havasını aratmayacak, Kırkpınar'da meydana çıkan başpehivanlarımızı burada halkımızla buluşturuyoruz” dedi.



Mücadeleler akşam sona erecek


Türkiye genelinde gelen pehlivanların mücadelesi, akşam saatlerinde başpehlivanın belirlenmesinden sonra düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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