6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kartepe'de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 18 ile 20 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyon ile 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde yapılan aramalarda 48,70 gram esrar , 4,06 gram eroin ve 1,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 sahış uyuşturucu madde ticareti yapmak ve saklamak suçundan tutuklandı.