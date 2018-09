6 yıl önce bombardımandan kaçan Suriyeli aile 2 çocuğunu yangında kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden gözü yaşlı Suriyeli baba 6 yıl yıl önce Halep'teki bombardımandan kaçarak Kocaeli'ne geldiklerini söyledi.

Olay dün gece saatlerinde Körfez ilçesi Cevher Dudayev Caddesi'nde buılunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Henüz belirenemeyen bir nedenle çıkan yangında Suriyeli ailenin yaşadığı evde 2 çocuk öldü, 3 çocuk da yaralı kurtarıldı. Yangında İntizar ve Esad adlı 2 çocuğunu kaybeden acılı anne ve baba Said Elido eşi Zehra ile birlikte yanan evin önünde gözyaşları döktü. Baba Said, 6 yıl önce Halep'teki bombardımandan kaçtıklarını, dün gece misafirlikte oldukları sırada çıkan yangından çocuklarını kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı.

Dün gece 23.30 sıralarında meydana gelen olayda Baba Said ve eşi, babasına ziyarete gittikleri sırada evde yangın çıktı. 3 ila 16 yaşlarında değişen 5 çocuğun evde uyudukları sırada çıkan yangında ise 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Muhammet'i alarak merdivenlere çıkarak kurtulmalarını sağladı. Alevlerin hızla büyümesi sonrasında ise yatakta uyuyan 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad ise alevlerin arasında kaldı. Alevleri görerek yardıma gelen komşuları tarafından evden çıkarılan 3 kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın sonrasında ise Esad ve İntizar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yangın sonrası sabah saatlerinde eve gelen Said ve Zehra Elido çifti, yanan evin önünde feryad ederek ağladılar. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çift, uzun süre evin önünden ayrılmadı. Halep'te rejimin bombardımanı başlaması sırasında Türkiye'ye sığındıklarını söyleyen Said Elido, inşaatlarda çalışarak ailesine baktığını ifade etti. Said, sabah okula gitmek için erken yatan çocuklarının uyudukları sırada yangın çıktığını ve o sırada ziyarette olduklarını anlattı.

Öte yandan vücutlarında yanıklar oluşan 3 kardeşin tedavileri sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.