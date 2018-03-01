60 yıl geçmesine rağmen Üsküdar faciasında acılar hala taze

Olayın üzerinden geçen 60 sene acıları hiç hafifletmedi.

1 Mart 1958 yılında, İzmit-Karamürsel arası sefere çıkan Üsküdar vapurunun İzmit Körfezi’nde fırtınaya tutularak batması sonucu hayatlarını kaybeden 300 den fazla kişi için Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde tören düzenlendi .Tarihe Üsküdar faciası olarak kazınan ve net olmayan kaynaklara göre 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Üsküdar Vapuru kazasının üzerinden 60 sene geçmesine rağmen acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde düzenlenen törene Gölcük Belediye Başkan Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve faciada hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“60 senede geçse acı acı unutulmuyor”

Türkiye tarihinin en büyük deniz facialarından biri olan Üsküdar faciasında abisi Ali Işık Yandık’ı kaybeden Berat Saraç, “Ben o zaman ortaokula gidiyordum. Vapur battı. 1 Mart Üsküdar Faciası böyle oldu. Kaç sene geçerse geçsin acı acıdır. Abimler Karamürsel’de lise olmadığı için İzmit’e gidiyorlardı. 60 senede geçse acı acı unutulmuyor” dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise konuşmasında, “1 Mart 1958 tarihinde Üsküdar Faciası olarak tarihe geçen olay sonucunda 400’e yakın evladımız şehit oluyor. Hepsinin mekanı cennet olur inşaalah. Bu bölgedeki bizim insanlarımız İzmit’teki liseye gitmek adına, ağırlıklı olarak öğrencilerin yoğun olduğu vatan evlatlarımız, hemşehrilerimiz dönüş yolunda maalesef fırtına sonucunda batan Üsküdar gemisiyle denizin derinliklerinde şehit oluyorlar. Hepsine Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hayatını kaybedenler için dua okudu. Okunan dua sonrası protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı.