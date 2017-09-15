600 pehlivan İzmit’te er meydanına çıkıyor

si düzenlenecek olan Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşlerinde 600 pehlivan er meydanında boy gösterecek.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Doğu Kışla Gençlik Parkı karşısında özel olarak hazırlanan alandaki güreşlere vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. İzmit Belediyesi, bölgede haftalar öncesinden başlattığı hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin çeşitli birimlerince yapılan çalışma ile pehlivanların güreşecekleri çim alanı oluşturulurken, vatandaşlar içinde özel tribünler hazırlandı. Cumartesi günü saat 10, 30 da başlayıp gün boyu devam edecek güreşlerde Kırkpınar Başpehlivanlarının yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen güreşçiler kıran kırana bir mücadele ortaya koyacaklar.