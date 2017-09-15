Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 12:10

600 pehlivan İzmit’te er meydanına çıkıyor

İzmit Belediyesi tarafından bu sene 5.

600 pehlivan İzmit’te er meydanına çıkıyor

15 Eylül 2017 12:10

si düzenlenecek olan Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşlerinde 600 pehlivan er meydanında boy gösterecek.


İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Doğu Kışla Gençlik Parkı karşısında özel olarak hazırlanan alandaki güreşlere vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. İzmit Belediyesi, bölgede haftalar öncesinden başlattığı hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin çeşitli birimlerince yapılan çalışma ile pehlivanların güreşecekleri çim alanı oluşturulurken, vatandaşlar içinde özel tribünler hazırlandı. Cumartesi günü saat 10, 30 da başlayıp gün boyu devam edecek güreşlerde Kırkpınar Başpehlivanlarının yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen güreşçiler kıran kırana bir mücadele ortaya koyacaklar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç