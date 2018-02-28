68 yaşındaki kadın, savcı rolündeki dolandırıcıyı suçüstü yakalattı

Olay, 26 Şubat Pazartesi günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.Ş. adlı 68 yaşındaki kadını telefonla arayan İ.Ç.(21) kendini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtarak, yaşlı kadına ait evi FETÖ/PDY örgütü üyelerinin satmaya çalıştığını söyledi. Konuşmasına devam eden dolandırıcı, FETÖ üyelerini kırmızı bültenle aradıklarını ve şahısları yakalamak için eve göndereceği emlakçıya yaşlı kadının evini satıp parayı da kendisinin göndereceği sözde tim görevlisine teslim etmesini istedi.

Kadının dikkati dolandırıcıyı yakalattı

Bunun üzerine önce panikleyen yaşlı kadın, kendisini arayan şahsın dolandırıcı olabileceği şüphesiyle sabah saatlerinde İzmit Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadınla birlikte evine giderek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yaşlı kadın da İ.Ç.’yi arayarak evi sattığını, parayı teslim etmek için şahsın sözde tim görevlisini gönderebileceğini söyledi.

Parayı almaya gelince yakayı ele verdi

Telefonun kapanmasından kısa bir süre sonra evin önüne gelen İ.Ç. telefon açarak, parayı teslim almaya geldiğini söylediği anda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahıs suçunu itiraf ederken, yapılan sorgusunda ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.